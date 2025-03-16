Сборная Франции по регби стала чемпионом Кубка шести наций 2025 года

Сборная Франции по регби завоевала титул чемпиона Кубка шести наций 2025 года, обыграв сборную Шотландии в домашнем матче заключительного тура и набрав 21 очко на турнире.

Матч завершился со счётом 35:16 (4:1 по попыткам). Первый тайм завершился с минимальным преимуществом Франции — 16:13 (1:1 по попыткам). После перерыва французы трижды занесли попытки, не пропустили ответные и довели матч до победы.

Для сборной Франции это первая победа на турнире Кубка шести наций с 2022 года и седьмая в его истории.

Состав участников Кубка шести наций по регби не меняется с 2000 года, когда к числу сильнейших европейских сборных присоединилась команда Италии. Кроме итальянцев, на турнире выступают сборные Франции и Ирландии, а также три команды из Великобритании – Англия, Шотландия и Уэльс. Действующими чемпионами являются спортсмены из Ирландии.