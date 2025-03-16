Вингер сборной Франции повторил рекорд Кубка шести наций, установленный 111 лет назад

Вингер сборной Франции 21-летний Луи Бьель-Бьярре стал одним из рекордсменов Кубка шести наций по количеству попыток за один сезон турнира. Француз повторил рекорд, который был установлен 111 лет назад.

Рекорд принадлежит англичанину Сирилу Лоуву. В 1914 году англичанин занёс 8 попыток в рамках одного розыгрыша. В 1925 году шотландец Иэн Смит повторил достижение Лоува. Теперь к списку рекордсменов добавился и Луи Бьель-Бьярре. Француз заносил в Кубке шести наций 2025 года каждому из соперников: по две попытки Англии, Уэльсу и Ирландии, и по одной – Италии и Шотландии.

Бьель-Бьярре также стал первым регбистом с 2001 года, который смог оформить заносы в каждом из пяти матчей сезона Кубка шести наций. До этого такого достижения добился его соотечественник, вингер сборной Франции Филипп Бернару-Салле.

Напомним, сборная Франции завоевала титул чемпиона Кубка шести наций 2025 года, набрав 21 очко на турнире.