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«Это просто машина». Софья Великая — о спортивном долголетии Овечкина

«Это просто машина». Софья Великая — о спортивном долголетии Овечкина
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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая высказалась о спортивной форме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Я не большой специалист в хоккее, но за Овечкиным и его рекордом, конечно, слежу. Желаю ему победы в этой гонке. Мы несколько раз пересекались, но близко не общаемся. Александр — это просто машина, символ нашего спорта. В чём секрет нашего долголетия? Мне кажется, дети. Они вдохновляют. Их эмоции, их радость, их неподдельный интерес к твоему делу заставляют дальше продолжать и не заканчивать карьеру», — сказала Великая в интервью «ВсеПроСпорт».

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет семь голов. На данный момент на счету российского форварда 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

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