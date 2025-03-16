Почётный президент ОКР высказался о возвращении российского спорта на международную арену

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«За последнее время появился оптимизм насчёт тотального разбана нашего спорта», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В 2023 году Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов только в нейтральном статусе и не представляющих командные виды спорта. Сейчас к олимпийской квалификации допущены некоторые ски-альпинисты, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, Италия.