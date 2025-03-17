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Российские гимнасты выступят на международном турнире впервые с 2022 года

Российские гимнасты выступят на международном турнире впервые с 2022 года
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Семь российских гимнастов вошли в официальную заявку на этап Кубка мира, который пройдёт в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В состав попали три женщины и четверо мужчин. Среди них олимпийская чемпионка 2021 года Ангелина Мельникова, а также Алёна Глотова и Злата Осокина. У мужчин выступят Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика и Григорий Климентьев.

Ранее стало известно, что 12 российских гимнастов получили нейтральный статус, позволяющий участвовать в международных соревнованиях. Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года.

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