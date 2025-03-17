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«Все, кто соблюдает правила, приветствуются». Бах — о восстановлении членства ОКР в МОК

«Все, кто соблюдает правила, приветствуются». Бах — о восстановлении членства ОКР в МОК
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о переговорах с Олимпийским комитетом России (ОКР) о его восстановлении.

«Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне. Не на уровне президента или исполкома, а на рабочем. Сейчас доложить нечего, возможно, результатов на рабочем уровне пока нет. Условия простые – они должны следовать правилам. Все в олимпийском движении, кто соблюдает правила и Олимпийскую хартию, приветствуются. Все, кто не соблюдает, нет. Мяч сейчас на половине поля ОКР», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт».

В 2023 году МОК лишил ОКР членства в организации из-за того, что в состав ОКР были приняты олимпийские советы новых регионов России.

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