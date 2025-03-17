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Бывший журналист «Чемпионата» Александр Круглов пропал в Тюмени

Бывший журналист «Чемпионата» Александр Круглов пропал в Тюмени
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Спортивный журналист Александр Круглов, работавший на «Чемпионате», без вести пропал в Тюмени. Об этом сообщает организация LizaAlert на своём официальном сайте.

Фото: LizaAlert

В Тюмень Круглов приехал для работы на чемпионате России по биатлону, однако 12 марта ушёл в неизвестном направлении ещё до старта соревнований. Его местоположение неизвестно, в спортивном комплексе журналист не появлялся.

Поделиться информацией о предполагаемом местоположении Александра можно сообщить по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52. Поиск координирует LizaAlert, по данной ссылке можно следить за его ходом на ветке форума организации. Также можно обратиться в полицию по номеру 112.

Круглов работал на «Чемпионате» и с другими спортивными СМИ. На нашем сайте он участвовал в том числе в освещении Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ознакомиться с его материалами можно по ссылке.

Тексты Александра Круглова на «Чемпионате»:
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