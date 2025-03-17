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Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17-й раз в истории стала чемпионом Европы

Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17-й раз в истории стала чемпионом Европы
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Сборная Грузии по регби победила на чемпионате Европы 2025 года, обыграв команду Испании со счетом 46:28. Победа на турнире стала 17-й в истории и восьмой раз подряд для Грузии.

Матч проходил на стадионе «Михеил Месхи» в Тбилиси. Лучшим игроком матча был признан Вано Каркадзе, который вместе с соотечественником Акакием Табуцадзе оформили хет-трики. Также Табуцадзе реализовал 50-ю попытку в своей международной карьере.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Париже грузинские регбисты в финале обыграли команду из Португалии со счетом 36:10.

Напомним, что в турнире не принимают участие сборные, которые выступают в Кубке шести наций (Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция и Шотландия).

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