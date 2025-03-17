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Сергей Фесиков — о новой должности директора в ФВВСР: интересный вызов, личностный

Сергей Фесиков — о новой должности директора в ФВВСР: интересный вызов, личностный
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Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, российский пловец Сергей Фесиков поделился ощущениями от новой должности спортивного директора по плаванию в Федерации водных видов спорта России.

«Для меня эта работа — интересный вызов, личностный. Мне кажется, что должность спортивного директора заключается больше в менеджерских вещах. Это помимо долгосрочных планов подготовки, которые прорабатываются совместно с главным тренером, помимо стратегии развития. То есть в этой должности ты не только должен спланировать весь процесс, но еще и хорошо организовать реализацию плана. Можно фантазировать, мечтать, говорить о том, как бы было идеально сделать, но спортивный директор должен сделать так, чтобы этот процесс был идеальным и при этом реальным для достижения поставленных задач.

У нас есть первый состав команды, есть юниорский состав, и процесс работы должен быть единым на долгосрочную перспективу. Прямо сейчас мы думаем не только про этот сезон, но и дальше», — приводит слова Фесикова «Матч ТВ».

Напомним, 27 января 2025 года Сергей Фесиков стал спортивным директором по плаванию в Федерации водных видов спорта России (ФВВС России). Он завершил профессиональную карьеру в конце 2023 года. С октября 2024 года он возглавляет региональную федерацию плавания Белгородской области.

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