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Сергей Фесиков — о Юлии Ефимовой: она мегазвезда и не раз убеждала нас в том

Сергей Фесиков — о Юлии Ефимовой: она мегазвезда и не раз убеждала нас в том
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков поделился мнением о том, отберётся ли Юлия Ефимова на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

— Всегда отдельная история — разговор про Юлю Ефимову. Верите, что она отберётся на Игры-2028?
— Почему нет? Мы видели достаточно примеров, когда спортсмены выигрывали в 35-36. Если она этого хочет, если к этому стремится, мы будем только рады. Она мегазвезда и не раз убеждала нас в том, что, несмотря на все сложности, которые с ней происходили, можно выходить и доказывать, на что ты способен. Возможно, в последнее время ей не хватало международки, потому что Юля такой человек, который получает драйв от крутых стартов, — приводит слова Фесикова «Матч ТВ».

Юлии Ефимовой 32 года. Она является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.

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