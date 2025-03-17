«Я молодец». Ольга Никитина — о своем выступлении на турнире «Московская сабля»

Олимпийская чемпионка российская фехтовальщица Ольга Никитина поделилась мнением о своём выступлении на турнире «Московская сабля».

— Какую оценку поставите себе за «Московскую саблю»?

— Считаю, я молодец, постаралась. Но раз не выиграли в команде, поставлю четвёрочку.

— Как сами себя вознаградите за победу?

— Пока об этом не думала. Призовые на «Московской сабле» хорошие, правда. Но я пока была сосредоточена на соревнованиях. Деньги — очень приятный бонус, но как ими распорядиться, пока не решила (смеётся), — приводит слова Никитиной пресс-служба ОКР.

Никитина завоевала первое место на турнире «Московская сабля». В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян со счётом 15:12.