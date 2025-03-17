Ольга Никитина — о финале с Яной Егорян: у нее большой арсенал приёмов

Олимпийская чемпионка Токио российская фехтовальщица Ольга Никитина поделилась мнением о финале с Яной Егорян на турнире «Московская сабля».

— Тяжело фехтовать против Егорян?

— Интересно. Тяжело может быть с любым, всё зависит от тебя. А вот с Яной именно интересно — она опытная спортсменка, у нее большой арсенал приёмов, она смело всё делает, — приводит слова Никитиной пресс-служба ОКР.

Никитина завоевала первое место на турнире «Московская сабля». В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян со счётом 15:12. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных стран, включая Россию, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Ирак и Беларусь.