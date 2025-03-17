Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ольга Никитина — о финале с Яной Егорян: у нее большой арсенал приёмов

Ольга Никитина — о финале с Яной Егорян: у нее большой арсенал приёмов
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио российская фехтовальщица Ольга Никитина поделилась мнением о финале с Яной Егорян на турнире «Московская сабля».

— Тяжело фехтовать против Егорян?
— Интересно. Тяжело может быть с любым, всё зависит от тебя. А вот с Яной именно интересно — она опытная спортсменка, у нее большой арсенал приёмов, она смело всё делает, — приводит слова Никитиной пресс-служба ОКР.

Никитина завоевала первое место на турнире «Московская сабля». В финале она победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян со счётом 15:12. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных стран, включая Россию, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Ирак и Беларусь.

Материалы по теме
«Я молодец». Ольга Никитина — о своем выступлении на турнире «Московская сабля»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android