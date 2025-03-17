Арман Дюплантис заявил о готовности преодолеть планку на высоте 6,30 м

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис высказался о возможности преодолеть планку на высоте 6,30 м, установив очередной мировой рекорд.

В начале марта Дюплантис обновил свой же мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,27 м.

«Я не особенно об этом думаю. Конечно, знаю, что сейчас я очень близок к 6,30. Я хотел бы превзойти этот показатель в ближайшем будущем, но в целом не стремлюсь к достижению какой-то конкретной цифры. Очевидно, что со временем вы совершенствуетесь, и сейчас, например, в Китае (речь про чемпионат мира – 2025 в помещении, который пройдёт с 21 по 23 марта. – Прим. «Чемпионата»), настало подходящее время побить мировой рекорд в помещении (6,24), поскольку мне не придётся иметь дело с ветром или другими переменными.

Я знаю, что от меня многого ждут, но, думаю, это естественный процесс. Пытаюсь улучшать свои результаты, хочу продолжать прыгать и побеждать, хотя не думаю об этом слишком много», — приводит слова Дюплантиса AS.