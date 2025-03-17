Минспорта РФ разъяснил порядок начисления призовых тренерам паралимпийцев

Министерство спорта России разъяснило порядок начисления призовых тренерам, которые высказали своё недовольство процессом начисления призовых по итогам Олимпийских игр 2024 года.

«Подход к расчётам призовых для спортсменов с одной стороны и тренеров со специалистами с другой стороны определён постановлением правительства от 23 декабря 2024 года Nº1863. В документе чётко говорится, что «в случае завоевания спортсменом нескольких медалей единовременное денежное вознаграждение выплачивается за каждую завоёванную медаль». При этом порядок выплаты денежного вознаграждения тренерам и специалистам определяется путём распределения между ними. Если на спортсменов лимита нет, то на каждого тренера и специалиста он установлен в размере 8 млн рублей и 4 млн рублей соответственно. Минспорта разработал порядок выплат, опираясь на постановление правительства», — передает сообщение пресс‑службы Минспорта России «Матч ТВ».

Ирина Симакова, в свою очередь, выразила недовольство тем, что она и Елена Соколова недосчитались 5 млн рублей по итогам определения призовых для тренеров.

«Приказом Минспорта вознаграждение тренерам распределено поровну. Мы с тренером Еленой Соколовой завоевали по пять медалей, получим вознаграждение, одинаковое с тренерами сборной РФ, участвовавших в Паралимпийских играх в Париже, но не завоевавших ни одной медали. Тренер за бронзовую медаль получает на 1,8 млн больше от денег, выделенных правительством. Мы – на 5 млн меньше. Считаю методику приказа несправедливой и противоречащей постановлению правительства РФ — первое место – 3,2 млн, второе — 2 млн, третье — 1,36 млн. Наши спортсмены нас поддерживают. Виктория Ищиулова — единственная из сборной завоевала три серебряные и две бронзовые медали. Мы готовились, чтобы поднять престиж России!» — приводит слова Симаковой «Матч ТВ».