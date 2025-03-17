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Дюплантис: если бы меня не было, Кендрикс или Каралис выиграли бы много чемпионатов

Дюплантис: если бы меня не было, Кендрикс или Каралис выиграли бы много чемпионатов
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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис высоко оценил текущий уровень его конкурентов.

«Я прыгаю очень хорошо, но есть и другие спортсмены, такие как Сэм Кендрикс или Эммануил Каралис, которые также преуспевают в нашем виде. Вполне вероятно, если бы меня не было, они бы выиграли много чемпионатов и медалей за последние 10 или 15 лет. Уровень очень высок и, похоже, постоянно растёт, так что светлое будущее в прыжках с шестом обеспечено.

Я бы хотел, чтобы спортсмен, который в будущем побьёт мой рекорд, был хорошим человеком», — приводит слова Дюплантиса AS.

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