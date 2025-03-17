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Дин Лижэнь — о влиянии популярности на его жизнь: был не готов ко всему этому

Дин Лижэнь — о влиянии популярности на его жизнь: был не готов ко всему этому
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17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он стал чемпионом мира.

— Когда вы стали чемпионом мира, ваша жизнь изменилась? Стали ли чаще узнавать на улицах?
— Да, именно так и произошло. Моя известность значительно выросла, меня стали приглашать на многие мероприятия, у меня стали брать интервью крупные СМИ, главные агентства Китая, мне устраивали различные встречи. Безусловно, известность в несколько раз выросла. Но, признаюсь вам честно, для меня это было очень непросто. Это огромное количество интервью, много разных встреч… Сейчас я понимаю, что был не готов ко всему этому, — приводит слова Лижэня Sport24.

Ранее Дин Лижэнь приехал в Москву и в качестве приглашённого гостя принял участие в интеллектуальных сессиях «На ход впереди».

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