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Дин Лижэнь назвал любимое произведение русской литературы

Дин Лижэнь назвал любимое произведение русской литературы
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17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь рассказал, какое произведение из русской литературы ему нравится.

— Вы увлекаетесь китайской литературой. А из русской читали что-нибудь?
— Мне очень нравится «Дядя Ваня» Чехова — грандиозное произведение. Также есть фильм японского режиссёра, в котором тоже поднимаются определённые темы, связанные с этим периодом развития России, там есть интересный сюжет — он тоже меня привлекал, — приводит слова Дина Sport24.

Ранее Дин Лижэнь приехал в Москву и в качестве приглашённого гостя принял участие в интеллектуальных сессиях «На ход впереди».

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