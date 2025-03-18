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Ангелина Мельникова рассказала о своём настрое перед возвращением на Кубок мира

Ангелина Мельникова рассказала о своём настрое перед возвращением на Кубок мира
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась настроем на выступление на четвёртом этапе Кубка мира — 2025, который пройдёт в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля.

«Я очень соскучилась по соревнованиям, поэтому рада, что апрель у меня будет таким насыщенным — два этапа Кубка мира и Кубок России. У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие. Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко. Но подготовку не форсируем, работаем в своём режиме», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года.

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