Ангелина Мельникова рассказала о своём настрое перед возвращением на Кубок мира

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась настроем на выступление на четвёртом этапе Кубка мира — 2025, который пройдёт в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля.

«Я очень соскучилась по соревнованиям, поэтому рада, что апрель у меня будет таким насыщенным — два этапа Кубка мира и Кубок России. У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие. Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко. Но подготовку не форсируем, работаем в своём режиме», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года.