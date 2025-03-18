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Лижэнь — о том, знает ли Леонида Слуцкого: он вообще довольно известен в Китае

Лижэнь — о том, знает ли Леонида Слуцкого: он вообще довольно известен в Китае
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17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь рассказал, знает ли он российского футбольного тренера Леонида Слуцкого, работающего в клубе «Шанхай Шэньхуа».

— Кстати, в Китае работает российский тренер Леонид Слуцкий. Слышали о нём?
— О да, конечно, я знаю Слуцкого, он вообще довольно известен в Китае. В частности, недавно смотрел матч «Шанхай Шэньхуа», весьма интересно было увидеть новую тактику. Но в Китае любимой команды у меня нет, — приводит слова Дина Sport24.

Ранее Дин Лижэнь приехал в Москву и в качестве приглашённого гостя принял участие в интеллектуальных сессиях «На ход впереди».

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