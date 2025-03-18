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Стали известны новые подробности пропажи спортивного журналиста Александра Круглова

Стали известны новые подробности пропажи спортивного журналиста Александра Круглова
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Организация LizaAlert сообщила новые подробности пропажи спортивного журналиста Александра Круглова в Тюмени.

«Александр приехал на соревнования по биатлону в г. Тюмень и пропал. Инфоргам удалось выяснить, что пропавший заселился в гостиницу, которая находится в Восточном административном округе города, затем покинул эту гостиницу и перестал выходить на связь с родными. На соревнованиях тоже не появился.

16 марта, после поступления заявки на поиск, на первые задачи выехали автономные группы добровольцев отряда. Поисковики «ЛизаАлерт» отработали возможные места нахождения пропавшего, оповестили работников крупных транспортных узлов города, опросили возможных свидетелей. Была проведена работа по обеспечению доступа к камерам, на которых потенциально мог появиться Александр Круглов.

17 марта добровольцы продолжили поиск и проверку свидетельств, проводился просмотр камер видеонаблюдения от места пропажи. Удалось выяснить, что пропавший вечером 12 марта вышел из гостиницы Восточного административного округа Тюмени и направился в магазин неподалёку, где он сделал покупки и, выйдя из магазина, сел в белый автомобиль. На этом след Александра теряется», — говорится в сообщении организации.

Поделиться информацией о предполагаемом местоположении Александра можно по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52. Поиск координирует LizaAlert, по данной ссылке можно следить за его ходом на ветке форума организации. Также можно обратиться в полицию по номеру 112.

Круглов работал на «Чемпионате» и с другими спортивными СМИ. На нашем сайте он участвовал в том числе в освещении Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ознакомиться с его материалами можно по ссылке.

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