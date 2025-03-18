Игроки в настольный теннис из России отказались от нейтрального статуса из-за условий

Генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев высказался об отношении спортсменов к нейтральному статусу.

«Контакт есть, мы общаемся, дружим, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. Когда все немножко остынут, когда спорт уйдёт из политики, тогда мы придём и будем обыгрывать. А сейчас здесь тренируемся. По нейтральному статусу решение примут руководители. Но когда мы почитали внимательно, какие там условия, ограничения… Все спортсмены сказали: «Мы лучше пока потренируемся». Плавание и гимнастика согласились? Плавание приехали и завоевали шесть медалей. Мы готовимся также приехать и победить», – передаёт слова Завалюева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.