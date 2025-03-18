«Как только созреют встретить как друзей». В ФНТР назвали условия возвращения

Генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев заявил, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования на своих условиях.

«Мы готовы и готовимся. Наши ведущие спортсмены играют, их приглашают ведущие клубы в Китае и Европе, они показывают хороший результат. Выигрывают у первой десятки, двадцатки, тридцатки европейской. Мы готовы. Как только наши уважаемые коллеги созреют, чтобы встретить нас как друзей, без ограничений, когда мы сможем общаться и работать, мы обязательно поедем. Готовимся, не отказываемся. Но как говорят наши руководители – на наших условиях», – передаёт слова Завалюева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.