В Татарстане в 2025 году пройдут 12 чемпионатов России по олимпийским дисциплинам

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил о проведении 12 чемпионатов России в Казани в 2025 году.

«Мы сконцентрировались на чемпионатах России. На днях прошёл ЧР по лыжным гонкам, теперь настольный теннис, впервые проводим эти старты. Дальше чемпионат России по плаванию, впервые примем чемпионат России по велоспорту. Он пройдёт в двух городах – Иннополисе и Казани. Чемпионат России по лёгкой атлетике. Всего будет 12 чемпионатов страны по крупным видам спорта, практически по всем основным. Не только летним, но и по зимним. Сложно говорить о международной повестке, в прошлом году для Казани она была очень насыщенная, мы провели два турнира, Игры будущего и Игры БРИКС.

В этом году их нет, поэтому мы решили сконцентрироваться на локальных чемпионатах. Сегодня это самые топовые события в нашей стране с лучшими из лучших. Дальше сложно говорить о перспективах, многое зависит от того, что произойдёт на международной арене, в Международном олимпийском комитете. Это политика, она вмешивается в спорт. Если ворота будут открыты, будем за любые первенства, у нас хорошие отношения с большинством международных федераций, контакты не потеряны. Как только, так сразу, вернём как минимум что было», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.