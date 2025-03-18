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Федерация дзюдо России объявила состав команды на турнир «Большого шлема» в Тбилиси

Федерация дзюдо России объявила состав команды на турнир «Большого шлема» в Тбилиси
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Федерация дзюдо России объявила состав российской команды, которая примет участие на турнире «Большого шлема» в Тбилиси. В неё вошли 25 российских дзюдоистов. Соревнования пройдут с 21 по 23 марта.

В столице Грузии выступят мужчины в категории до 60 кг: Ачаты Домбуу и Кан-Мемир Суге-Маадыр; до 66 кг: Абрек Нагучев и Левон Тумасянц; до 73 кг: Армен Агаян и Сайхан Шабиханов; до 90 кг: Ролан Кунижев и Егор Андони; до 100 кг: Армен Адамян и Муххамед-Али Матаев; свыше 100 кг: Инал Тасоев и Ибрагим Маргиев.

У женщин: Юлия Семиколенова и Владлена Зерщикова (до 48 кг); Лилия Нугаева (до 52 кг); Ксения Галицкая и Ольга Мухина (до 57 кг); Камила Бадурова и Стефания Власова (до 63 кг); Мадина Таймазова и Ева Огнивова (до 70 кг); Кристина Коновалова и Валерия Соловей (до 78 кг); Элис Старцева и Мария Иванова (свыше 78 кг).

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