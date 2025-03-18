Анжела Бладцева — о своём выступлении на КР: лишь частично довольна своим результатом

Победительница общего зачёта Кубка мира – 2024, российская батутистка Анжела Бладцева поделилась мнением о своём выступлении на Кубке России по прыжкам на батуте, который прошёл с 13 по 17 марта 2025 года в Сочи.

«Я лишь частично довольна своим результатом, потому что чуть-чуть не получилось показать ту комбинацию, которую готовила. Больше довольна нашим прыжком с Кириллом в смешанном синхроне. Считаю, что мы постарались, проделали хорошую работу. А в женском синхроне у нас тоже чуть не получилось, но будет над чем работать. В первый раз выступала вместе с Софьей, поэтому, думаю, на следующем старте результат уже будет лучше», — приводит слова Бладцевой пресс-служба ОКР.

Анжела Бладцева выиграла золото в синхронных смешанных прыжках с Кириллом Пантелеевым. Также Бладцева стала серебряным призёром в индивидуальных прыжках и женском синхроне — с Софией Аляевой.