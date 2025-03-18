Ушёл из жизни шестикратный олимпийский чемпион легендарный японец Акинори Накаяма
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На 83-м году жизни скончался шестикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике легендарный японец Акинори Накаяма. Об этом сообщила Ассоциация гимнастики Японии.
Накаяма ушёл из жизни 9 марта. Причиной смерти стал рак желудка.
Нельзя не отметить, что Накаяма – один из трёх мужчин в истории, которому дважды удалось завоевать титул олимпийского чемпиона в упражнении на кольцах (в 1968 и 1972 годах). Кроме Накаямы, этого добились лишь советский гимнаст Альберт Азарян и китаец Лю Ян.
В 2005 году Накаяма был включён во Всемирный зал славы гимнастики. Всего в активе Акинори 10 медалей с Олимпиад.
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