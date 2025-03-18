Ханс Ниманн отказался отвечать на вопрос Даниила Дубова на полиграфе

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн отказался отвечать на вопрос российского шахматиста Даниила Дубова на полиграфе. 8 марта 2025 года Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в матче по блицу (9,5:8,5), по результатам которого победитель получил право задать проигравшему вопрос на полиграфе.

«Меня не расстроило это поражение, но расстроило неуважение со стороны Даниила Дубова. Он разговаривал во время партий, не пожал мне руку после завершения поединка, затем сразу же ушёл и сказал, что эта клоунада наконец-то закончилась…

А спустя некоторое время он написал мне и заявил, что на самом деле я должен был организовывать этот матч.

Это просто невероятный уровень неуважения. Мне нечего доказывать. Я не позволю такому человеку, как Дубов, который ведёт себя как ребёнок, задавать мне вопрос на детекторе лжи», — сказал Ниманн на своем YouTube-канале.

Ранее у Ниманна также был конфликт с Магнусом Карлсеном. Норвежец обвинил Ханса в жульничестве и снялся с турнира. Ниманн заявил, что играл честно, признавшись, что ранее жульничал в онлайн-шахматах. Ниманн подал иск на $ 100 млн против Карлсена, Chess.com и Хикару Накамуры, объявив, что ему хотят загубить карьеру, но Федеральный суд США отклонил иск.