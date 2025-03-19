Российский волейболист Алексей Коннов продлил контракт с французским клубом

Российский регбист, нападающий второй линии Алексей Коннов продлил контракт с французским клубом «Кастр» на два года. Текущее соглашение истекает летом 2025-го. Об этом сообщил телеграм-канал «Железное регби» .

Россиянин выступает в молодёжной команде клуба («Олимпик») с октября 2021 года. Вместе с партнёрами ему удалось завоевать серебряную медаль чемпионата Франции в возрасте до 21 года.

Ранее сборная Грузии по регби победила на чемпионате Европы 2025 года, обыграв команду Испании со счётом 46:28. Победа на турнире стала 17-й в истории и восьмой подряд для Грузии. Лучшим игроком встречи был признан Вано Каркадзе, который вместе с соотечественником Акакием Табуцадзе оформил хет-трики. Также Табуцадзе реализовал 50-ю попытку в своей международной карьере.