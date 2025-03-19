Ниманн — о прохождении полиграфа: изучаю честные варианты, не волнуйтесь

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заверил, что не отказывался от ответа на вопрос россиянина Даниила Дубова о полиграфе и сейчас изучает варианты прохождения теста. Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

«Отклонение условий Дубова по прохождению полиграфа с моей стороны касалось его требования сделать это в Дубае и чтобы я покрыл расходы. Не стоит забывать, что он ушёл без рукопожатия и по пути назвал матч клоунским шоу. Это должно быть сделано в нейтральной обстановке, я изучаю честные варианты.

Крамник помогает с детектором лжи, не волнуйтесь. Процедура началась», — написал Ниманн в социальных сетях.