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Ниманн — о прохождении полиграфа: изучаю честные варианты, не волнуйтесь

Ниманн — о прохождении полиграфа: изучаю честные варианты, не волнуйтесь
Ханс Ниманн
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заверил, что не отказывался от ответа на вопрос россиянина Даниила Дубова о полиграфе и сейчас изучает варианты прохождения теста. Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

«Отклонение условий Дубова по прохождению полиграфа с моей стороны касалось его требования сделать это в Дубае и чтобы я покрыл расходы. Не стоит забывать, что он ушёл без рукопожатия и по пути назвал матч клоунским шоу. Это должно быть сделано в нейтральной обстановке, я изучаю честные варианты.

Крамник помогает с детектором лжи, не волнуйтесь. Процедура началась», — написал Ниманн в социальных сетях.

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