«Нужно отличать настоящее загрязнение от обмана». Банька призвал изменить кодекс ВАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька призвал изменить антидопинговый кодекс для различения случайного загрязнения допинг-проб и умышленного употребления допинга.

«Некоторые случаи вызвали важную дискуссию о том, как нам лучше справляться с загрязнением проб. В данное время лаборатории могут обнаруживать всё меньшие и меньшие количества субстанций, а это значит, что всё чаще мы видим, как те, чьи тесты дают положительный результат, выдвигают версию о загрязнении. Задача ВАДА, других антидопинговых организаций и судов, рассматривающих эти дела, состоит в том, чтобы отличить случаи настоящего загрязнения от случаев мошенничества.

Если система будет слишком жёсткой, невинные спортсмены будут страдать от несправедливости. Если система будет слишком мягкой, мошенники будут процветать. Соответственно, ВАДА просит свою группу по пересмотру кодекса проанализировать это и рассмотреть необходимость улучшения нормативной базы», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.

Во вторник, 18 марта, в швейцарской Лозанне стартовал ежегодный симпозиум ВАДА.