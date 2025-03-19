Прыгун в воду Кузнецов: люблю свою родину и переезжать не собираюсь

Российский прыгун в воду, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов заявил, что не задумывался о смене спортивного гражданства за время отстранения России от международных стартов. Он также высказал своё мнение относительно уровня конкуренции на Олимпиаде без россиян.

– Я не смотрел Олимпиаду, но, судя по отзывам наших спортсменов, суммы были невелики. Если бы мы попали на эти Игры, то были бы вполне конкурентоспособны. Как минимум во всех синхронах мы бы могли бороться за медали. Я имею в виду мужские и женские трамплины и вышки.

– Игорь Мялин, который когда-то тренировался с вами, выступил на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана. За ним следили?

– Игорь приезжал к нам на сборы, мы с ним общались. Было заметно, что он готовится к старту. На душе мне очень радостно за Игоря, так как он всё-таки попал на Олимпийские игры. Это цель любого спортсмена.

– У вас не было мысли сменить гражданство, как это сделал Игорь?

– Нет. Я люблю свою родину, так что никуда переезжать не собираюсь, — приводит слова Кузнецова Metaratings.