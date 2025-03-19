Евгений Кузнецов допустил возможность выступления на Олимпиаде-2028

Российский прыгун в воду, серебряный призёр Лондона-2012 Евгений Кузнецов рассказал, что допускает возможность выступления на четвёртой для себя Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 2028-м ему исполнится 38 лет.

«Вполне возможно. Если всё будет нормально со здоровьем, то буду готовиться. В спорте невозможно принимать такие долгосрочные решения. Я могу сделать заявление, что продолжаю карьеру, а потом буду биться о снаряд головой. В нашей профессии невозможно принять окончательное решение на четыре года вперёд. Все мы понимаем, что профессиональный спорт – это не о здоровье, а о выносливости и стержне. Превозмогая, мы идём вперёд», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Ранее Кузнецов победил на международных на соревнованиях в Ростоке (Германия).