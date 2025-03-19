Прыгун в воду Евгений Кузнецов назвал самую драгоценную для себя медаль в карьере

Российский прыгун в воду серебряный призёр Лондона-2012 Евгений Кузнецов рассказал о самой драгоценной награде в своей карьере. Он также рассказал, почему в его активе больше всего наград с соревнований из Будапешта.

– У вас 13 побед на чемпионатах Европы. Какая их них стала самой запоминающейся?

– Наверное, когда мы впервые выиграли с Ильёй Захаровым в синхроне. Первая медаль всегда самая драгоценная. Вообще, самая моя дорогая медаль – это та, которую я получил в восемь лет на первенстве России, потому что от неё был проложен мой профессиональный путь.

– Больше всего медалей вы завоевали в Будапеште. Удачный город для вас?

– Там очень качественный бассейн и хорошо отрегулированный свет – эти факторы сильно влияют на выступления. Вообще, в Будапеште всегда комфортно находиться. Если взять Рио-де-Жанейро, то там в воду бухнули какой-то компонент, из-за которого она позеленела и стала превышать утверждённую норму в 100 раз. Дискомфорт вызывает сразу же, — приводит слова Кузнецова Metaratings.