Михаил Дегтярёв: на строительство спортивных объектов требуется более 3 трлн рублей

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что на строительство спортивной инфраструктуры регионам требуется более 3 трлн рублей.

«Суммарно запрос от регионов составляет более 3 трлн рублей, если на три года распределим, то получится 1 трлн рублей в год. Это в принципе те цифры, которые мы увидим в госпрограмме, — от 700 млрд рублей до 1 трлн рублей. Ведём работу с регионами, чтобы губернаторы вместе с заксобранием достигали показателя выделяемого бюджета на спорт в 2%, но половина регионов не выполняет.

Мы обрабатываем статистику из регионов, но не всегда она отражает реальное положение дел. В этом году планируем интегрировать систему «Мой спорт», она проникла уже в 68 регионов», — приводит ТАСС слова Дегтярёва.