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Российские тяжелоатлеты впервые за 3,5 года выступят на молодёжном чемпионате мира

Российские тяжелоатлеты впервые за 3,5 года выступят на молодёжном чемпионате мира
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Российские тяжелоатлеты выступят на молодёжном чемпионате мира — 2025, который пройдёт с 30 апреля по 5 мая в Лиме (Перу). Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Последний раз российские атлеты выступали на молодёжных и юниорских мировых первенствах в 2021 году: в мае в Узбекистане и в октябре в Саудовской Аравии.

В предварительную заявку, опубликованную на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), вошли 33 российских спортсмена, выступающих в индивидуальном нейтральном статусе. Окончательное количество участников может измениться из-за проверки соответствия установленным требованиям.

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