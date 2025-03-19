Глава UCI Лапартьян: не думаю, что кто-то на выборах главы МОК победит в первых турах

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян рассказал о ситуации накануне выборов президента МОК. Он отметил, что ни один из кандидатов не сможет одержать победу в первом туре. Согласно правилам, если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, то тот, у кого меньше голосов, выбывает, а выборы продолжатся до получения большинства.

«Я постараюсь убедить своих коллег, что моя кандидатура — одна из лучших. Думаю, потребуется больше трёх туров, чтобы получить большинство голосов, необходимое для президентства. Не думаю, что кто-то из кандидатов достаточно силён, чтобы заручиться им в первых турах.

Я буду использовать свой вид спорта (для достижения целей). Думаю, что я в первой части группы и не выбыл из неё. Верю, что моя победа возможна. Но, конечно, нужно быть скромным и понимать, что есть и другие кандидаты», — приводит слова Лапартьяна Inside the Games.

Выборы главы МОК пройдут 20 марта. Напомним, кандидатами на пост главы организации являются Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян, Моринари Ватанабэ и Фейсал аль‑Хусейн.