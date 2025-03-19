Маршан признан любимой французской личностью среди детей 7-14 лет, Мбаппе — на 11-м месте

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира пловец Леон Маршан признан любимой французской личностью среди детей от 7 до 14 лет. Он стал победителем опроса, проводимого журналом комиксов Journal de Mickey. Об этом сообщает RMC Sport.

В топ-10 рейтинга любимых французских знаменитостей у детей попали ещё четыре спортсмена: пятикратный олимпийский чемпион дзюдоист Тедди Ринер (2-е место), чемпионы мира по футболу Антуан Гризманн (5-е), Оливье Жиру (7-е) и Зинедин Зидан (8-е). Нападающий и капитан сборной Франции Киллиан Мбаппе опустился на 11-е место в рейтинге после попадания в топ-3 в предыдущие годы.