Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Маршан признан любимой французской личностью среди детей 7-14 лет, Мбаппе — на 11-м месте

Маршан признан любимой французской личностью среди детей 7-14 лет, Мбаппе — на 11-м месте
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира пловец Леон Маршан признан любимой французской личностью среди детей от 7 до 14 лет. Он стал победителем опроса, проводимого журналом комиксов Journal de Mickey. Об этом сообщает RMC Sport.

В топ-10 рейтинга любимых французских знаменитостей у детей попали ещё четыре спортсмена: пятикратный олимпийский чемпион дзюдоист Тедди Ринер (2-е место), чемпионы мира по футболу Антуан Гризманн (5-е), Оливье Жиру (7-е) и Зинедин Зидан (8-е). Нападающий и капитан сборной Франции Киллиан Мбаппе опустился на 11-е место в рейтинге после попадания в топ-3 в предыдущие годы.

Материалы по теме
Мбаппе — о Гризманне: у нас хорошие отношения, мы часто общаемся
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android