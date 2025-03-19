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ПСБ начал строительство круглогодичного бассейна в Макеевке

ПСБ начал строительство круглогодичного бассейна в Макеевке
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Председатель ПСБ Пётр Фрадков, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев дали старт строительству нового спортивного объекта в Макеевке. В рамках проекта «ПСБ – Детям» будет построен круглогодичный плавательный бассейн.

Объект площадью 1800 кв. м возведут рядом со стадионом «Авангард», сохранив спортивную идентичность района. При строительстве комплекса будут использованы современные технологии и учтены все стандарты качества и безопасности.

«ПСБ начинает строительство бассейна, в котором получат возможность заниматься школьники, воспитанники спортивных секций, все желающие жители города Макеевки. Этот качественный спортивный объект будет оснащён пятью плавательными дорожками по 25 метров, залом общефизической подготовки. В бассейне смогут заниматься до 50 человек одновременно. Уверен, комплекс станет важной составляющей социальной инфраструктуры города», – сказал Пётр Фрадков.

Также в ходе рабочего визита в ДНР Фрадков принял участие в открытии офиса VIP-уровня «Суворов». Председатель ПСБ подписал соглашение с главой Республики, в соответствии с которым банк передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных ПСБ Касс (объединяют в себе эквайринговый терминал и кассовый аппарат), которые принимают наличную и безналичную оплату.

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