ПСБ начал строительство круглогодичного бассейна в Макеевке

Председатель ПСБ Пётр Фрадков, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев дали старт строительству нового спортивного объекта в Макеевке. В рамках проекта «ПСБ – Детям» будет построен круглогодичный плавательный бассейн.

Объект площадью 1800 кв. м возведут рядом со стадионом «Авангард», сохранив спортивную идентичность района. При строительстве комплекса будут использованы современные технологии и учтены все стандарты качества и безопасности.

«ПСБ начинает строительство бассейна, в котором получат возможность заниматься школьники, воспитанники спортивных секций, все желающие жители города Макеевки. Этот качественный спортивный объект будет оснащён пятью плавательными дорожками по 25 метров, залом общефизической подготовки. В бассейне смогут заниматься до 50 человек одновременно. Уверен, комплекс станет важной составляющей социальной инфраструктуры города», – сказал Пётр Фрадков.

Также в ходе рабочего визита в ДНР Фрадков принял участие в открытии офиса VIP-уровня «Суворов». Председатель ПСБ подписал соглашение с главой Республики, в соответствии с которым банк передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных ПСБ Касс (объединяют в себе эквайринговый терминал и кассовый аппарат), которые принимают наличную и безналичную оплату.