«Ситуация непростая». Президент Федерации ушу РФ — об отсутствии международных стартов

Президент Федерации ушу России Глеб Музруков поделился мнением об отсутствии международных соревнований и о том, как это влияет на развитие спорта в России.

— Международных стартов не хватает?

— Ситуация непростая. Сначала вмешалась пандемия, потом санкции. А началось всё с того, что в 2014 году Международная федерация ушу сменила, как мы шутим, порт приписки. Она была зарегистрирована в КНР, но по неведомым причинам сменила юридический адрес и стала базироваться в Лозанне. Мы выступали против этого. После начала специальной военной операции со стороны швейцарских властей пошли всевозможные запреты.

Тем не менее в рамках Игр БРИКС в турнире по ушу участвовали команды из 15 стран. В Казани Россия обошла признанных лидеров, таких как Китай и Иран. В июне у нас ещё один важный старт – 10-й Международный турнир «Московские звёзды ушу». Ждём иностранные делегации, их должно быть немало, – приводит слова Музрукова пресс-служба ОКР.