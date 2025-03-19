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Томас Бах получит пожизненный статус почётного президента МОК

Томас Бах получит пожизненный статус почётного президента МОК
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На 144-й сессии в Греции Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение наделить пожизненным статусом почётного президента Томаса Баха после окончания его срока полномочий как главы организации. Об этом сообщает ТАСС.

Баху 71 год, в 2013 году он был избран президентом МОК на восьмилетний срок. В 2021 году его переизбрали на четырёхлетний срок.

Выборы президента МОК состоятся 20 марта. Новый лидер организации сменит Томаса Баха 24 июня.

На пост президента МОК претендуют президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейнвице, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

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