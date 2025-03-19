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Томас Бах заплакал, комментируя своё избрание на должность почётного президента МОК

Томас Бах заплакал, комментируя своё избрание на должность почётного президента МОК
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заплакал во время своей речи об избрании на должность почётного президента МОК.

Он выступил с речью на 144-й сессии МОК в Греции, где получил пожизненный статус почётного президента организации.

«За эти 12 лет я ничего не пожертвовал, я благодарен, что после карьеры спортсмена получил возможность оставаться преданным спорту (заплакал). Я благодарен, что вы позволили мне вернуть спорту то, что я получил от него. Моя золотая медаль изменила мою жизнь, и на посту главы МОК у меня была возможность помочь другим изменить свою жизнь. Вот почему вы видите очень счастливого человека. Я отдал олимпийскому движению всё, что мог. Теперь время для нового лидера», — сказал Бах на сессии.

Баху 71 год, в 2013 году он был избран президентом МОК на восьмилетний срок. В 2021 году его переизбрали на четырёхлетний срок.

Выборы президента МОК состоятся 20 марта. Новый лидер организации сменит Томаса Баха 24 июня.

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