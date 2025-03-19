Томас Бах заплакал, комментируя своё избрание на должность почётного президента МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заплакал во время своей речи об избрании на должность почётного президента МОК.

Он выступил с речью на 144-й сессии МОК в Греции, где получил пожизненный статус почётного президента организации.

«За эти 12 лет я ничего не пожертвовал, я благодарен, что после карьеры спортсмена получил возможность оставаться преданным спорту (заплакал). Я благодарен, что вы позволили мне вернуть спорту то, что я получил от него. Моя золотая медаль изменила мою жизнь, и на посту главы МОК у меня была возможность помочь другим изменить свою жизнь. Вот почему вы видите очень счастливого человека. Я отдал олимпийскому движению всё, что мог. Теперь время для нового лидера», — сказал Бах на сессии.

Баху 71 год, в 2013 году он был избран президентом МОК на восьмилетний срок. В 2021 году его переизбрали на четырёхлетний срок.

Выборы президента МОК состоятся 20 марта. Новый лидер организации сменит Томаса Баха 24 июня.