Дегтярёв — о госпрограмме «Спорт России»: будет выделено 192 млрд рублей

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что на реализацию государственной программы «Спорт России» будет выделено 192 млрд рублей, а также подвёл итоги проекта «Спорт – норма жизни». Об этом Дегтярёв сообщил в своём телеграм‑канале.

«В основной части заседания подвели итоги нашего базового федерального проекта «Спорт — норма жизни», который завершился в 2024 году. Мы достигли семь из восьми ключевых показателей. 60,3% граждан регулярно занимаются спортом (при плане 57,8%), 62,8% — обеспеченность населения спортсооружениями (план — 62%), 52,1% сельских жителей вовлечены в спорт (план — 47%), 753 спортивные школы получили поддержку (план — 750), 14,75 млн участников выполнили нормативы ГТО (план — 14,6 млн).

Единственный показатель, который не был достигнут, — удовлетворённость граждан условиями для занятий спортом (61,5% при плане 64%). Этот параметр станет приоритетом работы в 2025 году и уже включён в KPI губернаторов указом президента России.

Сейчас главный актив Минспорта — государственная программа «Спорт России». В сентябре 2024 года она получила статус комплексной. Её главная новаторская особенность в том, что мы учтём все внебюджетные расходы на спорт, включая инвестиции госкорпораций и частного бизнеса. Из федерального бюджета на её реализацию в 2025–2027 годах будет выделено 192 млрд рублей.

Приоритет будет отдан созданию более комфортной, доступной и современной спортивной среды. В частности, согласно поручению президента из Послания Федеральному Собранию России, ежегодно планируется строить не менее 350 спортивных объектов с приоритетом для малых городов и сёл. Акцент будет сделан на наиболее востребованные форматы, в частности, возведение так называемых «умных» спортивных площадок. До 2027 года планируется создать 637 таких объектов», — говорится в сообщении.