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Российские прыгуны в воду выступят на международном турнире в Дубае с флагом и гимном

Российские прыгуны в воду выступят на международном турнире в Дубае с флагом и гимном
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Сборная России по прыжкам в воду примет участие в соревнованиях Dubai International Aquatics Championship, которые пройдут с 21 по 23 марта в Дубае (ОАЭ). Спортсмены будут выступать с государственным флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ. В составе сборной России выступят двукратная чемпионка Европы Кристина Ильиных, чемпион Европы Илья Молчанов, чемпион Европы Александр Белевцев, чемпионка Европы среди юниоров Елизавета Кансо и другие.

В Дубае спортсмены будут бороться за медали в индивидуальных прыжках с трамплинов 1 м и 3 м, с вышки 10 м среди юниоров и юниорок групп A и B и мужчин и женщин группы Open.

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