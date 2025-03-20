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Песков — о выборах главы МОК: надеемся, что принцип «спорт вне политики» восторжествует

Песков — о выборах главы МОК: надеемся, что принцип «спорт вне политики» восторжествует
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международные соревнования после избрания нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Безусловно, мы надеемся, что всё-таки принцип «спорт вне политики» восторжествует. И мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию. И, конечно, мы надеемся, что нам удастся продолжить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Это очень важно...» — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Выборы нового президента МОК пройдут сегодня, 20 марта, в Афинах (Греция). Напомним, кандидатами на пост главы организации являются Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян, Моринари Ватанабэ и Фейсал аль‑Хусейн.

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