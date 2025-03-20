Российская фридайверша установила мировой рекорд, проплыв подо льдом Байкала 122 метра

Россиянка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122 метра. Это произошло на фестивале фридайвинга «Под лёд Байкала — 2025».

«Ещё один рекорд на Байкале – россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в телеграм-канале.

Всего на фестивале было установлено четыре рекорда: мировой рекорд Екатерины Некрасовой вдоль льда Байкала (122 метра) и три глубинных рекорда. Ольга Маркина нырнула на 71 метр в моноласте. Спортсмены из Хорватии Санда Делия и Витомир Маричич установили рекорды в дисциплине по тросу на руках: Витомир нырнул на 62 метра, Санда – на 55 метров.