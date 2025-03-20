Бурунов, Дзюба и Овечкин. Объявлен лонг-лист Премии РБ

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Организаторы Премии РБ объявили старт открытого голосования, которое продлится до 26 марта. В лонг-лист попали 100 кандидатов в 29 номинациях. После открытого голосования будет сформирован список финалистов, среди которых экспертное жюри выберет победителей.

Спортивный портал «Чемпионат» принял участие сразу в трёх номинациях: «Лучший спортивный телеграм-канал», «Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ», «Лучший спортивный журналист года». Проголосовать можно здесь.

Среди номинантов 2025 года — спортсмены Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Абдулрашид Садулаев, Александр Овечкин, Никита Гусев, Сергей Бобровский, Мирра Андреева, Александр Головин и Артём Дзюба, актёры Сергей Бурунов и Дмитрий Сычёв, блогеры Luxury Girl, Максим «Shadowkek» Павлов, Зухра Уразбахтина, а также топовые комментаторы, менеджеры, YouТube и ТГ-каналы, спортивные клубы, СМИ и букмекеры.

Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звёзды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почётной роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ 2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.