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Свищёв высказался о переизбрании Тарпищева в Международный олимпийский комитет

Свищёв высказался о переизбрании Тарпищева в Международный олимпийский комитет
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал переизбрание президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в члены Международного олимпийского комитета (МОК).

«Шамиля Анвяровича Тарпищева знаю лично очень хорошо и давно. Я считаю, что этот человек заслуживает любви не только как президент Федерации тенниса России, но и пользуется глобальным уважением всего спортивного сообщества. Именно поэтому его избирают в очередной раз в очень непростое для российского спорта и российских спортивных чиновников время. Это дань уважения, заслуженный авторитет и признание его профессиональных и человеческих качеств.

Мы с надеждой смотрим на его работу вместе с Михаилом Дегтярёвым и Виталием Смирновым по восстановлению наших спортсменов на международной спортивной арене, Олимпийского комитета России и наших федераций. Нам многое нужно сделать, чтобы нас вернули в спортивную семью без ограничений и санкций. Сейчас мы изолированы незаслуженно и незаконно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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