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Швейцария сняла санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва

Швейцария сняла санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва
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Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв исключён из списка санкций Швейцарии. Об этом стало известно из заявления Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

Михаил Дегтярёв находился под санкциями с 2014 года. Ранее в марте Европейский союз также снял санкции с министра спорта России.

14 мая 2024 года Дегтярёв был назначен министром спорта Российской Федерации. За свою деятельность он награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы, почётной грамотой президента Российской Федерации, благодарностью президента Российской Федерации.

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