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Матыцин — о выборах в МОК: надеемся, что новый глава выступит гарантом Олимпийской хартии

Матыцин — о выборах в МОК: надеемся, что новый глава выступит гарантом Олимпийской хартии
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин поделился ожиданиями от выборов нового главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Рассчитываем, что новый глава МОК, из какой страны бы он или она ни был, будет выступать гарантом Олимпийской хартии, неукоснительно следовать каждой её статье. В особенности статье 6 Хартии, где прямо запрещаются все формы дискриминации спортсменов.

И сделать всё возможное, чтобы атлеты, вне зависимости от национальности и цвета паспорта, смогли принять участие в Олимпийских играх.

Наша страна была и остается надёжным партнёром мирового спортивного движения, что было не раз доказано при проведении крупнейших международных спортивных событий, таких как Универсиады, Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и многих других. Но в последние годы сама принадлежность к России стала основанием для отстранения спортсменов. По сути, это факты этнической дискриминации, которые должны быть прекращены.

Предлагаем использовать все межпарламентские площадки и объединения для продвижения спорта как посла мира с целью укрепления связей между странами и народами», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Выборы нового президента МОК пройдут сегодня, 20 марта, в Афинах (Греция). Напомним, кандидатами на пост главы организации являются Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян, Моринари Ватанабэ и Фейсал аль‑Хусейн.

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