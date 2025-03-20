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Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета

Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета
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41-летняя Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Двукратная олимпийская чемпионка в плавании Ковентри победила в первом же раунде голосования, тем самым став первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию. Она приступит к исполнению своих обязанностей 24 июня 2025 года.

В борьбе за вакантное место Ковентри обошла таких претендентов, как:

  • британец Себастьян Коу (глава World Athletics);
  • испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК);
  • француз Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов);
  • иорданец Фейсал ибн Хусейн (член исполкома МОК, принц Иордании);
  • британец Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда);
  • японец Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.

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